Nova missão do FMI chega terça na Argentina A nova missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) desembarcará na próxima terça-feira em Buenos Aires, como confirmou hoje o chefe de Gabinete da Presidência, Alfredo Atanasof. Ele afirmou ser falsa a versão da imprensa argentina de que as negociações com o FMI estejam interrompidas. "A Argentina continua negociando com o Fundo", destacou Atanasof.