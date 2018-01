Nova missão do FMI negocia com governo argentino Uma nova missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) dará início hoje a mais uma bateria de gestões entre o governo e o organismo com vistas a um acordo final que permitiria à Argentina postergar todos os vencimentos da dívida com o FMI até o final de 2003. A missão desembarcou ontem à noite em Buenos Aires e está sendo chefiada pelo segundo do diretor do Hemisfério Ocidental, Anoop Singh, o inglês John Dodsworth. Não há expectativas do governo de que o acordo possa ser alcançado nestes dias, no entanto, a chegada da missão renovou as esperanças do presidente Eduardo Duhalde que já estava praticamente convencido de que o FMI não deseja fechar o acordo com o seu governo. Entretanto, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, não se dá por vencido e tentará algum avanço nas negociações que já duram 11 meses. Lavagna quer tentar seduzir a diretoria do FMI para que avalie a possibilidade de implementar um calendário alternativo de pagamentos com cada um dos organismos multilaterais de crédito, evitando assim, um default generalizado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (Bird) e o próprio FMI. A equipe econômica não coloca muita fé na aceitação da proposta, dado o grau de exigência e rigidez por parte do FMI com a Argentina. De qualquer forma, a presença da missão em Buenos Aires serve, pelo menos, para demonstrar que embora "enroladas", as negociações continuam. Em princípio, a missão cumprirá a tarefa rotineira de checar as contas públicas, o andamento da implementação das medidas exigidas e o funcionamento do sistema bancário. Porém, em Washington, o FMI afirma que a missão tem poder de decisão para avançar nas negociações. Como se não bastassem as exigências que a Argentina nunca terminou de cumprir nestes 11 meses de negociação, a posição negociadora do país piorou com os dois últimos defaults com o Bird e com o BID. O primeiro, no valor de US$ 543 milhões de doláres, vencido no sábado último. O segundo, foi uma parcela de US$ 690,3 milhões que venceu ontem. Até junho de 2003, vencerão parcelas da dívida da ordem de US$ 8,024 bilhões com os organismos multilaterais. Hoje, a Argentina entrou na lista negra do clube do " full default", uma nefasta categoria alcançada graças à decisão do governo de Duhalde de não pagar com o dinheiro das reservas nenhuma parcela da dívida enquanto o FMI não fechar o acordo de rolagem da dívida que chega à cerca de US$ 14 bilhões até o final do ano que vem.