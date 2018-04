Nova Missão do FMI para a Argentina O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Anoop Singh, anunciou que uma nova missão será enviada à Argentina, nas próximas semanas, "para completar todos os elementos de um programa econômico global, o mais cedo possível", conforme comunicado emitido antes de deixar o país. O governo estima que até meados de maio, o acordo com o organismo estará concluído. O ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, deverá embarcar hoje para Washington, onde manterá reuniões com a número dois do FMI, Anne Krueger, e com o secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill. A assessoria de imprensa ainda não divulgou a agenda de viagem do ministro. Leia o especial