PREFERÊNCIA É PELO ‘GOSTINHO DE QUEIMADO’ Quem usa o fogão a lenha sempre tem na ponta da língua uma receita para deixar a comida mais gostosa ou um “macete” para tornar a queima do combustível mais eficiente. Maria da Conceição Pereira, ou simplesmente “Preta dos Doces”, montou uma cozinha com fogão industrial, toda azulejada, com dinheiro de uma linha de microcrédito do Banco do Nordeste.