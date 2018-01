SEM USO, BOTIJÃO DE GÁS ‘VIRA’ TELHA Luzia já tinha juntado um pouco de madeira e sabia que poderia aprender, se alguém lhe ensinasse, a bater o barro para formar as paredes da casa de taipa. A mãe, Zilma (veja texto acima), lhe deu mil pregos de presente – eles eram necessários para unir os feixes que formam as caixas de madeira usadas para assentar a terra e garantir que as paredes parem em pé.