Medidas para o País ficar no BBB

Para definir se países e empresas são bons ou maus pagadores, as agências de classificação de riscos criaram escalas de notas, muito parecidas com notas escolares.

Nas três principais agências, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s e Fitch, as escalas variam, mas de modo geral vão da nota D (para países que estão em moratória) até o triplo A (a nota mais alta é o AAA), atribuída a países superseguros. O chamado grau de investimento, o selo de bom pagador, mistura notas entre A e B. Na S&P, o Brasil tinha o selo com a nota BBB-. Foi rebaixado ao nível especulativo com a nota BB+.

Ser rebaixado por uma agência é muito ruim. Indica que o País tem fragilidades. Mas ser rebaixado por duas seria o pior dos atestados: voltaria ao grupo de caloteiros em potencial.

Quando o devedor é um país, analisa-se a saúde das finanças públicas, o tamanho e o prazo da dívida, a força da economia, a eficácia do gasto bem como o ambiente político. O Brasil tem deficiências em todos os itens. Uma das mais graves é a relação entre dívida e capacidade de o País gerar riqueza, o Produto Interno Bruto (PIB). Hoje está em 65% do PIB. A S&P estima que pode chegar a 72% em 2017. Para evitar mais um rebaixamento, a prioridade é estabilizar e reduzir a dívida. A seguir, o que economistas de diferentes correntes acreditam que o governo deve fazer, o mais rápido possível, para ficar no BBB.