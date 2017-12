Na crise, a classe C luta para manter o padrão de vida

RIO - Mônica já recebeu o Bolsa Família. “Não era muito, mas dava para comprar cinco quilos de arroz, macarrão. Fazia um ‘efeito colateral’ bom.” A diarista Jane Beatriz paga parte da própria passagem porque as patroas não querem arcar com os custos das três conduções. O filho pretende cursar serviço social, mas não tem esperança de conseguir uma bolsa do ProUni. “Vai tentar o desconto para negros de uma faculdade aqui perto.” Nádia contava com o cartão Minha Casa Melhor para mobiliar o apartamento. Com o corte no programa do governo, que garantia R$ 5 mil, pagos em 48 parcelas, para a compra de móveis e eletrodomésticos, se endividou. “Pobre é metido a parcelar.” Sem receber há dois meses, Priscila vai trocar a carreira de técnica de enfermagem pela de fornecedora de quentinhas. “A crise não é uma coisa que a gente ouve falar, que está na casa do vizinho. Está na nossa casa.”

As histórias de moradores do Condomínio Vivendas das Gaivotas, em Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro, são o retrato do que se passa nas casas do País. Inaugurado pela presidente Dilma Rousseff em maio, no programa Minha Casa Minha Vida, uma das vitrines dos governos petistas, o conjunto tem 485 apartamentos – 35% dos quais inadimplentes.