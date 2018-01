O visto de turismo é a principal porta de saída de quem quer deixar Governador Valadares

GOVERNADOR VALADARES (MG) - Um roteiro se repete em Governador Valadares, Minas Gerais. A sensação entre os moradores é da volta de uma história já contada nos anos 80, quando muitos deixavam a cidade em plena década perdida para tentar construir uma nova vida nos Estados Unidos.

A recessão brasileira, a mais severa desde 1990, e a recuperação da economia americana dão suporte à retomada do sonho americano para uma população que vivencia plenamente a cultura da migração.

O fluxo migratório não é tão intenso como há 20 ou 30 anos, período no qual Governador Valadares ficou conhecida como “valadólares” por causa da quantidade de remessas de dólares que chegavam à cidade.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O aumento do dólar tende a estimular essa vontade de migrar, mas não existe uma demanda no mercado de trabalho secundário dos Estados Unidos tão intensa como havia no passado”, afirma Sueli Siqueira, pesquisadora e professora da Universidade Vale do Rio Doce. “As pessoas falam, principalmente, mais do desejo de ir, e algumas, de fato, estão indo para os Estados Unidos.”

Poucos se arriscam a migrar para os EUA de forma ilegal. A cidade ainda tem os chamados coiotes ou cônsul - agenciadores que organizam a travessia de forma ilegal, principalmente pela fronteira do México. Hoje, a travessia ilegal está mais perigosa, porque os traficantes dominaram a fronteira mexicana, e mais cara: uma aventura dessas pode custar US$ 20 mil; na década de 80, o valor variava entre US$ 9 mil e US$ 15 mil.

Atualmente, a maioria dos valadarenses só se muda para os EUA com a certeza de ter um elo que faça parte da rede de contatos estabelecida nas últimas décadas, seja por meio de um parente ou por um antigo patrão, por exemplo.

O visto de turismo é a principal porta de saída de quem quer deixar o País. Muitos vão para os EUA e depois não voltam. Começam a trabalhar lá e vivem sob o risco de serem descobertos pelas autoridades locais.

A retomada do processo migratório já fez com que dois funcionários do consulado americano do Rio visitassem a cidade neste ano por causa do aumento do número de solicitações pelo visto. Toda quarta-feira um ônibus parte com moradores da região de Governador Valadares para o consulado americano no Rio. Na semana passada, por causa da grande demanda, deixaram a cidade dois ônibus com 80 pessoas a caminho do Rio. Cada um pagou R$ 322 pelo trajeto. “Os que estão regressando para os EUA são, principalmente, aqueles que montaram um negócio em Governador Valares. Uns fecharam esses negócios, outros deixaram com parentes”, afirma Edmilson Soares dos Santos, secretário de Desenvolvimento de Governador Valadares.

A demanda maior dos moradores pelo visto também fez com que a taxa de concessão tivesse um pequeno recuo, de 97% para 95%. Nas estatísticas de quem teve o visto negado está o jovem Bruno Fernandes Alves, de 24 anos. O pai, a mãe e a avó também não conseguiram o visto. Os quatro viajaram até o Rio em agosto. “A ida para os Estados Unidos é uma chance de recuperar as oportunidades que não tive aqui.” Bruno deve tentar o visto novamente em fevereiro. Ele trabalha com acabamento em obras e diz que esse trabalho é mais valorizado nos EUA. Para ele, o sonho americano é a chance de dar uma vida melhor para a filha de seis anos.

Famílias transnacionais. O fluxo migratório é observado em Governador Valadares desde a década de 60. A presença de estrangeiros na cidade começou um pouco antes, na década de 40. Durante a 2ª Guerra, a cidade era importante fornecedora de mica para os EUA. Mais tarde os americanos também foram responsáveis pela ampliação da estrada de ferro Vitória a Minas - que corta toda a cidade.

Uma das famílias americanas - a do Mister Simpson - ficou na cidade e inaugurou uma escola de idiomas. Num convênio com o governo americano, alguns alunos viajaram para estudar inglês nos anos 60, em pleno auge da propagação da cultura americana pelo mundo. Os que retornaram trouxeram a ideia do sucesso americano, e o fluxo de migrantes se intensificou desde então levando a cultura de migração na cidade crescer.

Houve uma reversão desse processo apenas com a crise internacional de 2008. Nesse período, muitos valadarenses perderam o emprego nos EUA e, sobretudo, a partir de 2010, voltaram a Governador Valadares para aproveitar o bom momento da economia brasileira.

Ao longo das últimas décadas, a saída e a chegada dos valadarenses deu origem às famílias consideradas transnacionais - aquelas que têm parte vivendo no Brasil e parte morando nos EUA. Na microrregião de Governador Valadares, em alguns municípios, 82% dos domicílios chegam a ter presença migratória. “O retorno sempre existiu porque o projeto migratório é destinado para voltar algum dia, embora alguns tenham ficado por lá”, diz Sueli Siqueira, da Univale.