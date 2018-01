Alojamentos construídos estão vazios

Alexandre Hirata investiu suas economias em dois deles, com 180 vagas. Reformou os imóveis, equipou os quartos com TV a cabo, beliches nos padrões determinados pela legislação trabalhista, salão de jogos, amplo vestiário e lavanderia completa.

Alojamento de Hirata está sem trabalhadores

Outros moradores de Rio Grande também tiveram a mesma ideia. Exemplo disso é que o município conta hoje com 6 mil vagas de alojamento. No início, todos eram contratados pelas empresas do polo naval. Mas a procura foi minguando até acabar.

Um dos alojamentos de Hirata ficou ocupado por apenas sete meses. “Desde novembro, está vazio, fechado, gerando custos de manutenção”, desabafa o proprietário.

Abrigar os milhares que chegavam a Rio Grande para trabalhar no polo naval virou um dos negócios mais rentáveis da cidade.