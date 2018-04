Nova onda O que é: O Twitter é um serviço de microblogs, em que os textos são enviados exclusivamente para quem se cadastra para recebê-los. Os textos são limitados a 140 caracteres, para viabilizar a integração com os serviços de mensagem via celular (SMS). Os textos também podem ser acessados por e-mail, mensagens instantâneas ou por sites Origem: A rede foi fundada em março de 2006 nos EUA pelos sócios Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams Crescimento: A rede conta atualmente com cerca de 7 milhões de usuários em todo o mundo. Pelas estimativas da própria empresa, o tráfego cresceu 900% nos últimos doze meses. Nos Estados Unidos, pelo menos 36 das 100 maiores empresas do país, segundo o ranking da revista Fortune, já usam o serviço em suas estratégias de marketing Investimento: O sucesso do serviço atrai mais investidores. Há duas semanas, foi feito um aporte estimado em US$ 35 milhões