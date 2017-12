Nova plataforma da Petrobrás criará 2,5 mil empregos Um ano e meio depois de criticar, ainda em campanha, a encomenda de plataformas de petróleo no exterior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, voltou ao estaleiro Verolme, em Angra dos Reis, para comemorar a encomenda, no País, da plataforma de produção de petróleo P-52, da Petrobrás. Orçada em US$ 932,3 milhões, a construção deve criar 2,5 mil empregos diretos e será destinada ao campo de Roncador, na Bacia de Campos, onde a plataforma P-36 naufragou, em março de 2001. A promessa de campanha, porém, foi apenas parcialmente cumprida: os cascos da embarcação serão construídos em Cingapura por falta de capacidade nos estaleiros nacionais. É esta etapa que tem o maior potencial gerador de empregos. Além disso, com a cobrança de ICMS instituída pelo Estado do Rio no ano passado, o custo da unidade ficou US$ 170 milhões mais cara. A encomenda gerou muita polêmica no período pré-eleitoral. "Houve até quem publicasse matéria paga em jornal dizendo que era impossível construir aqui", lembrou Lula, referindo-se ao ex-presidente da Petrobrás Francisco Gros, que rebatera as acusações feitas pelo então candidato do PT em seu programa eleitoral. Em seu primeiro filme de campanha na TV Lula apareceu no Verolme (hoje denominado BrasFels) para prometer que as plataformas seriam construídas no Brasil. A P-52, no entanto, terá conteúdo nacional menor do que a P-50, encomendada a um grupo de Cingapura, o Jurong. Esta última, segundo o estaleiro, terá índice nacionalização de 55%, enquanto a P-52, diz o diretor de Serviços da Petrobrás, Renato Duque, ficará com 40%. A explicação é que o modelo desse equipamento, uma plataforma semisubmersível como a P-36, tem porte maior do que o da P-50, um navio-plataforma.