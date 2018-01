Nova plataforma de petróleo receberá peças no Brasil A plataforma de produção de petróleo P-43, que será instalada no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, já está no Rio para a conclusão das obras. A unidade foi construída em Cingapura, pela Kellog Brown & Root (KBR), do grupo Halliburton, e receberá, no Estaleiro Mauá, os módulos de processamento de petróleo e gás que ficam no casco. Segundo o diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, a expectativa é que o serviço seja concluído no segundo semestre de 2004. Hoje à tarde, Duque vai visitar a embarcação junto com o presidente da estatal, José Eduardo Dutra. A KBR é responsável pela construção das duas plataformas do projeto Barracuda e Caratinga, a P-43 e a P-48. A segunda está sendo construída no estaleiro Verolme, em Angra dos Reis. As encomendas são tema de negociação entre as duas empresas, que podem ir à arbitragem internacional caso não consigam chegar a um acordo. A Petrobras reclama do atraso nas obras, enquanto a KBR diz que a estatal alterou o projeto, provocando aumento nos custos.