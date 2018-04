Nova plataforma substitui P-36 na Bacia de Campos O campo petrolífero de Roncador, na Bacia de Campos, No Rio de Janeiro, voltará às atividades no mês que vem. Local do naufrágio da plataforma P-36, em março do ano passado, Roncador receberá uma nova plataforma para retomar a produção petróleo e gás. De acordo com o diretor financeiro da Petrobrás, João Nogueira Batista, a plataforma começará produzidno 10 mil barris de petróleo por dia. A produção no campo, que tem reservas superiores a 1 bilhão de barris, era de 86 mil barris de petróleo por dia quando ocorreu a explosão na P-36. A nova unidade que chegará em outubro é provisória e ficará operando até que uma plataforma definitiva para o campo seja construída.