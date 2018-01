Nova política industrial atende ?pontos essenciais?, avalia CNI Em seu discurso de encerramento da cerimônia de lançamento da nova política industrial, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Armando Monteiro, disse que a política industrial do governo atendeu as principais preocupações da indústria. "O resultado final dessa proposta contempla os pontos essenciais levados ao Conselho de Desenvolvimento Econômico", disse. Uma das preocupações da CNI, segundo Monteiro, era a ausência de uma participação institucional do setor privado na implementação da nova política. Isso, segundo ele, foi corrigido com a criação do Conselho de Desenvolvimento Industrial que terá representação mista. Outra preocupação era com as dificuldades na coordenação intragovernamental da política. O problema será contornado com a transformação, a cada dois a três meses, da Câmara de Política Econômica em Câmara de Política de Desenvolvimento, a ser presidida por Lula.