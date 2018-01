Nova programa para a compra da casa própria Novo programa de crédito para aquisição da casa própria, o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), deverá complementar, no ato da contratação do financiamento, a capacidade financeira de candidatos aos empréstimos. "Desta forma, poderemos atender com financiamentos algumas famílias que pelos critérios atuais não passam na nossa análise de risco de crédito", diz o diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, Aser Cortines. A Medida Provisória que criou o PSH foi publicada hoje no Diário Oficial. Os recursos do PSH assegurarão o equilíbrio econômico-financeiro das operações realizadas pelas instituições financeiras que se habilitarem aos programas compreendendo as despesas de originação do crédito, administração e cobrança, custos de alocação, remuneração e perda de capital. O PSH complementará os valores suportados pelos rendimentos dos mutuários beneficiados pelo programa. O Governo Federal vai definir, na próxima etapa, a faixa de renda a ser beneficiada pelo programa, assim como os procedimentos e condições para o direcionamento dos subsídios e quais programas habitacionais de interesse social serão alcançados pelos subsídios. "Com este programa, abre-se uma nova fase nos programas habitacionais do Brasil, com maior eficácia social", diz Aser Cortines. Financiamentos As linhas de crédito que utilizam recursos do FGTS, que hoje atendem a 88% da população, abrangendo todas as famílias com renda mensal inferior a R$ 2.000, seguem inalteradas para a compra de imóveis novos, usados ou material de construção. Para imóveis na planta, o limite máximo de renda familiar é ainda maior: R$ 3.250. Na Carta de Crédito FGTS Individual (para imóveis novos ou usados), o empréstimo máximo é de R$ 44.000. Na carta de Crédito FGTS Associativa (para imóveis na planta), o maior valor é de R$ 55.000. O valor máximo de avaliação dos imóveis é de R$ 62.000. Os juros para esses créditos são de 8% ao ano mais a TR. Como a TR está por volta de 2% ao ano, o dinheiro chega ao mutuário com juros inferiores a 1% ao mês. O FGTS oferece, ainda, descontos para mutuários com renda entre um e nove salários mínimos. Nada muda, também, no Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que beneficia famílias com renda máxima de seis salários mínimos. Por decisão do Conselho de Administração da instituição, foi suspenso temporariamente, a partir de hoje, o recebimento de novas propostas de financiamento com recursos próprios da Caixa - ou seja, para as famílias com renda superior a R$ 2.000 ou R$3.250, no caso de a família preferir um imóvel na planta. A suspensão vale para as modalidades Carta de Crédito Individual, Poupança de Crédito Imobiliário ("Poupanção"), Imóvel na Planta e Convênio Caixa do Trabalhador.