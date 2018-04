Nova redução de gás boliviano reforça busca de alternativas A redução no fornecimento de gás boliviano durante o último fim de semana reforçou a necessidade de buscar novas fontes de suprimento do combustível ao mercado brasileiro. Especialistas no setor, porém, admitem que não há solução rápida e que apenas ao final de 2008 a dependência brasileira em relação à Bolívia começará a ser diminuída, com a chegada do primeiro navio regaseificador de gás natural liquefeito (GNL) e o início da produção de campos gasíferos na região Sudeste. "Não há alternativas de curto prazo", decretou o embaixador Sebastião do Rego Barros, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e hoje presidente do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre). A Petrobras busca, desde o ano passado, a antecipação de projetos de suprimento de gás, mas os primeiros resultados só devem aparecer em meados de 2008. O navio regaseificador vai permitir a importação do combustível de outras fontes, como a África ou o Caribe. Com os novos campos, a empresa planeja aumentar em 24 milhões de metros cúbicos por dia a produção de gás no Sudeste. "A Petrobras ajustou o seu plano de investimentos de forma a antecipar a produção de gás natural no País, porém a dependência hoje do mercado brasileiro do gás natural boliviano ainda é significativa", lamentou, em relatório, a analista Mônica Araújo, da corretora Ativa. Para o consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura, tal cenário é fruto da falta de planejamento com relação ao setor. "O governo passou os últimos anos pensando em atingir a auto-suficiência na produção do petróleo e esqueceu-se do gás", apontou. A questão volta à tona a cada sobressalto na política interna boliviana. "Ficar refém deste país não parece ser a melhor alternativa para o Brasil", disse a analista Fabiana D´Atri, da Tendências, lembrando que 50% do mercado brasileiro é abastecido com gás boliviano. "Embora o abastecimento já tenha se normalizado, o País ainda não tem motivos para se tranqüilizar", alerta ela, completando que a situação política na Bolívia "ainda é preocupante". De fato, não há sinais de calmaria no front político, mesmo que o confronto entre moradores das províncias de O´Connor e Gran Chaco tenha arrefecido. Nos últimos dias, o governo Evo Morales voltou à carga contra o presidente do Senado, José Villancencio, com críticas severas contra a demora na liberação dos novos contratos petroleiros. Já os manifestantes que provocaram a redução das exportações passaram toda a tarde desta segunda-feira reunidos com o governo e, até o início da noite, não havia acordo.