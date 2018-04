Nova suspeita de suborno envolve senador argentino O senado argentino se encontra novamente sob suspeita de envolvimento com subornos para frear a lei que restitui a contribuição de 2% das comissões e juros que os bancos cobram para a obra social (plano de saúde) dos bancários. A denúncia foi feita pelo jornal Financial Times em sua edição de hoje. Segundo o FT, banqueiros e diplomatas revelaram que alguns parlamentares pediram propinas aos bancos estrangeiros para congelar o projeto de lei do senador sindicalista José Luis Barrionuevo, conhecido pela frase de que "na Argentina ninguém fica rico trabalhando". Barrionuevo é marido da ministra do Trabalho, Graciela Camaño. A matéria afirma que não há indícios de envolvimento de Barrionuevo na tentativa de suborno. Segundo os entrevistados pelo jornal, a Associação de Bancos da Argentina (ABA) foi contatada por uma pessoa conhecida pelos banqueiros para fazer a oferta sem mencionar cifras. Eles disseram que a ABA recusou a proposta, mas o presidente da entidade, que representa os bancos estrangeiros como Citigroup, HSBC, BBVA e outros, negou ter recebido qualquer proposta neste sentido. Mario Vicens disse que a acusação poderia complicar ainda mais a delicada relação dos bancos com o Congresso que está discutindo várias leis, as quais poderiam prejudicá-los. O Senado já tinha sido alvo de sérias denúncias de suborno no início do governo de Fernando De la Rúa, cujo ministério do Trabalho, ocupado hoje pela ministra Graciela Camaño foi acusado de participar de um esquema de suborno para aprovar uma lei trabalhista. Este caso foi o ponto de partida para a renúncia do vice-presidente Carlos Chacho Álvarez. Leia o especial