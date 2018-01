Nova tabela de contribuição ao INSS A partir do próximo dia 18, os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos que ganham até três salários mínimos, têm nova tabela para o cálculo das suas contribuições ao INSS. As alíquotas estão sendo reduzidas em função da alteração da Contribuição Provisora sobre Movimentação Financeira (CPMF) de 0,30% para 0,38%. Já os benefícios até R$ 1.510,00, que forem pagos a partir da mesma data, terão um acréscimo na seu valor de 0,38%, para compensar a cobrança da CPMF. Confira a tabela com as novas alíquotas de contribuição. Salário contribuição (R$) Teria de recolher (%) Estava recolhendo (%) Passa a recolher (%) Até 398,48 8,00 7,72 7,65 De 398,49 até 453,00 9,00 8,73 8,65 De 453,01 até 664,13 9,00 9,00 9,00 De 664,14 até 1.328,25 11,00 11,00 11,00