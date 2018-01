Nova tabela do IR em 2004 não é impossível, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que ainda não chegou a uma conclusão sobre a correção da tabela do Imposto de Renda. "É muito difícil abrir mão de receitas durante a execução de um Orçamento", afirmou, citando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que "proíbe que você reduza impostos sem colocar algo no lugar durante a execução do Orçamento". Palocci afirmou que já disse aos sindicalistas que o governo concorda em "corrigir eventuais injustiças em 2005". "Nisso, já temos um acordo", afirmou. Mas lembrou também que sindicalistas e o Congresso Nacional insistem em uma correção em 2004. "Não posso decidir isoladamente. Impossível não é, mas é bastante difícil", disse. Ele afirmou que o governo estuda um novo formato para a tabela, mas sua aplicação não poderá valer para todo o ano de 2004, "pois já estamos no meio do ano". Segundo Palocci, aplicar esse novo formato em parte deste ano dependerá das condições de efetuar cortes de despesas ainda em 2004. Mas acrescentou: "Não é impossível, mas exige um esforço. E não temos nada definido". Palocci acrescentou que o seu papel "é fechar as contas". "Não posso prometer redução de impostos durante a execução do Orçamento se não tenho como fechar as contas", concluiu.