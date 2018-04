Nova tecnologia vence a pirataria musical na web

Após uma década de intensa pirataria digital, que acabou com as vendas de discos, uma nova leva de páginas que disponibilizam músicas na internet via streaming está transformando a experiência de encontrar e escutar músicas legalmente tão sedutora quanto baixá-las de forma gratuita. Muitos observadores da indústria musical acreditam agora que uma transformação fundamental esteja em curso: o download ilegal dá lugar a serviços licenciados de streaming como o MySpace, Imeem e Spotify, por meio dos quais o usuário pode escutar qualquer música a qualquer hora e, em breve, em qualquer dispositivo. O acesso a essas páginas é gratuito, seu conteúdo é patrocinado por anúncios e, com um catálogo de músicas cada vez maior à disposição, elas estão finalmente prontas para suplantar os desajeitados serviços ilegais, cuja navegação pode representar um desafio para os iniciantes. "Já faz uma década que estamos numa busca interminável, tentando reunir tanto os clássicos favoritos quanto os novos sucessos", disse Bob Lefsetz, autor da Carta Lefsetz, um boletim de notícias da indústria musical. Ele acredita que a esperança da indústria está na cobrança de assinaturas mensais pelo acesso a páginas com tecnologia streaming na web e nos telefones. "Se podemos ouvir uma música rapidamente por meio de um serviço de streaming, por que roubar?" Dois estudos recentes do comportamento dos internautas contribuem para esse otimismo. Em junho, duas agências britânicas de pesquisa, MusicAlly e The Leading Question, ganharam as manchetes da imprensa especializada em tecnologia ao relatarem que a proporção de jovens entre 14 e 18 anos que utilizam serviços de compartilhamento de arquivo ao menos uma vez por mês foi reduzida para 26% em janeiro deste ano, em comparação com os 42% registrados em dezembro de 2007. Um estudo parecido realizado no semestre passado nos Estados Unidos pelo NPD Group descobriu que os adolescentes de idades entre 13 e 17 anos baixaram ilegalmente um número de músicas 6% menor em 2008 do que em 2007, enquanto mais da metade deles disse acompanhar serviços legais de rádio online como o Pandora, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Há bons motivos para não levar tais resultados ao pé da letra - alguns adolescentes podem ter mentido a respeito dos seus hábitos de download, por exemplo. Mas há também fatores positivos indiscutíveis em funcionamento. Os serviços musicais via streaming estão oferecendo uma alternativa não apenas autorizada como, em alguns casos, superior, e podem ser a primeira parada óbvia para uma geração jovem demais para se lembrar de quando o Napster original revolucionou a indústria musical. O MySpace Music, inaugurado em setembro último, disponibiliza atualmente milhões de músicas gratuitas, acompanhadas por anúncios e links para a aquisição de ingressos para shows e produtos licenciados. A Nielsen relatou recentemente que o número de visitantes que acessaram o site aumentou para 12,1 milhões em junho, em relação aos 4,2 milhões de visitantes registrados em setembro. O YouTube também disponibiliza o acesso a milhões de músicas via streaming sob a forma de videoclipes por meio de acordos com três das quatro principais gravadoras - a Warner Music segue resistindo - e o acesso gratuito é cada vez mais procurado a partir de celulares como o iPhone. Nas semanas seguintes à morte de Michael Jackson, por exemplo, 12 milhões de pessoas assistiram ao videoclipe de Thriller a partir de páginas do YouTube que exibem anúncios e links patrocinados para a aquisição das músicas.