Nova usina começa a ser instalada em Macaé, no Rio A Usina Termelétrica Norte Fluminense começou esta semana a ser montada em Macaé, com investimento total de US$ 450 milhões. A primeira turbina e gerador, além dos equipamentos auxiliares de duas unidades de produção de energia, foram desembarcados no porto de Sepetiba e aguardam a liberação do transporte terrestre para seguirem para Macaé. A previsão é de que outras três unidades sejam concluídas até fevereiro de 2004, elevando a capacidade da usina para 780 MW. As obras da usina já geraram 600 empregos diretos, número que deve ser ampliado para 1.250 até março de 2003, quando a primeira unidade geradora for acionada. O projeto de construção da usina é do grupo Electricité de France (EDF), com a participação da Petrobras, que detém 10% de seu capital. A usina vai operar em ciclo combinado, com gás natural extraído dos poços da Bacia de Campos. A energia será vendida para a Light e o gás natural será fornecido pela CEG.