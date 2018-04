Nova vaga, mas com salário 10% menor Depois de ficar seis meses desempregado, Flávio da Silva Barbosa, de 24 anos, não escondia o contentamento de ter conseguido um emprego de ajudante-geral numa obra na capital paulista. Sexta-feira passada foi o terceiro dia de trabalho e ele já traçava planos para essa nova etapa da vida profissional: "Primeiro vou pagar as dívidas e depois fazer um curso de aperfeiçoamento no setor da construção civil." Com o segundo grau completo, Barbosa foi demitido em dezembro do ano passado da construtora onde trabalhou por dois anos e meio. "A crise atacou a construção civil." De dezembro para cá, ele se sustentou com o seguro-desemprego. Recebia cerca de R$ 700 por mês, quantia insuficiente para bancar as despesas da casa onde mora com a mãe, pagar a prestação do carro e as dívidas com cartão de crédito. "Fiquei aguardando uma vaga. Vi que tinha muita obra aparecendo." Ele foi indicado por um amigo e não chegou sair de casa para procurar um novo emprego. "Meus colegas que perderam o emprego também estão conseguindo se recolocar." No entanto, o salário do novo emprego é cerca de 10% menor.