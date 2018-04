Nova Varig espera receber certificado na próxima semana O membro do conselho de administração da VarigLog, Eduardo Gallo, disse nesta terça-feira, em depoimento à CPI da Varig, que espera receber o certificado da nova Varig como empresa aérea na semana que vem. O executivo também revelou que desde o dia seguinte ao leilão da companhia (21 de julho) até agora, a nova controladora da empresa já desembolsou US$ 132 milhões para a operação da empresa. Segundo ele, atualmente a receita mensal da Varig gira em torno de R$ 28 milhões. A CPI da Varig vai ouvir no próximo dia 7 o ex-presidente do fundo de pensão Aerus, Odilon Junqueira. No mesmo dia, também será ouvido atual interventor desse fundo, Erno Brentano. No dia 14 de novembro a comissão vai colher o depoimento do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi.