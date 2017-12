Nova York e Punta são alternativas ao Carnaval Além de Buenos Aires, o destino internacional mais tradicional no Carnaval (leia mais a respeito no link abaixo), as operadoras de turismo costumam também oferecer pacotes para Nova York e Punta Del Este, o balneário uruguaio famoso por seus cassinos. A Soletur, por exemplo, tem um pacote de quatro noites com hospedagem em hotel de categoria turística, apartamento duplo sem café da manhã, por US$ 1.250 por pessoa. Estão inclusos a parte aérea e traslados. O pagamento pode ser feito em até cinco vezes sem juros no cheque ou no cartão. Como a data de saída é dia 22, quinta-feira, esta pode não ser a melhor opção. Para quem pode sair antes, há o pacote de sete noites da Soletur para Nova York. Também com saída no dia 22, hospedagem em hotel de categoria turística e apartamento duplo sem café da manhã, o pacote custa R$ 1.335 por pessoa. Estão inclusos a parte aérea e traslados. O pagamento pode ser feito em até cinco vezes sem juros no cheque ou no cartão. Também com saída dia 22, a Monark oferece pacote com quatro noites com hospedagem em hotel quatro estrelas categoria turística, apartamento duplo e sem café da manhã, por US$ 1.261 por pessoa. Estão inclusos a parte aérea, traslados e seguro viagem. O pagamento pode ser feito em até cinco vezes com o valor convertido em reais. Outra opção é o balneário de Punta del Este Para Punta Del Este, a Fenix oferece pacote com 4 noites de hospedagem em hotel cinco estrelas, apartamento duplo e café da manhã, por US$ 767, cada pessoa. Estão inclusos a parte aérea e terrestre, impostos e taxas, traslados, passeio panorâmico pela cidade e assistência de guias. A saída é dia 24, sexta-feira, e o pagamento pode ser feito em quatro vezes sem juros ou em até em dez, com cobrança de juros. Quem também oferece pacotes para Punta Del Este é a Agaxtur. Por US$ 830 é possível ficar hospedado por quatro noites em um hotel de classe turística, quarto duplo e café da manhã. O valor também inclui passagem aérea ida e volta, traslados, passeio pela cidade, assistência de guias e seguro viagem. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito Visa ou em até quatro vezes sem juros. A saída é dia 24, sexta-feira. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado para quem não gosta do Carnaval. Consulte também o caderno de turismo do jornal "O Estado de S. Paulo", que sai toda terça-feira, do "Jornal da Tarde", que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br.