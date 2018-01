Novação oferece taxa especial para mulheres A Corretora Novação está promovendo uma série de vantagens para as mulheres no mês de março. A empresa tem o objetivo de estimular as mulheres a investir no mercado de ações. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Novação está oferecendo taxa de correção zero para as operações realizadas hoje para clientes do sexo feminino. Segundo a supervisora do home broker da Novação, Silvia Pierangeli, o objetivo da promoção é incentivar as mulheres a participarem efetivamente do mercado financeiro. "Atualmente temos um efetivo de 7% de mulheres que participam de nossas negociações", explica. As mulheres também contam com um desconto de 50% na taxa de serviços sobre as ordens de compra e venda de papéis fechados até o final do mês. Já as mulheres que se cadastrarem na corretora em março, a promoção de desconto de 50% na taxa de corretagem será válido no mês abril.