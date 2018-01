Novação: promoção para atrair público jovem No mês do Dia da Criança, a Novação Corretora realiza uma promoção o público infanto-juvenil, menores de 18 anos que se cadastrarem na corretora ou que já forem clientes, oferecendo 50% de desconto na taxa de corretagem, independente do cadastro ter sido ou não registrado antes do mês de outubro. Aos pais que se interessem por presentear os filhos com este tipo de investimento, haverá duas opções de carteira de ações, elaboradas pelo analista da Novação, Felipe Laier. O objetivo é incentivar esse público a investir no mercado acionário. Informações mais detalhadas sobre regulamento e a forma de encaminhar o cadastro podem ser obtidas no site da corretora (veja link abaixo).