Novartis lucra US$ 5,37 bi em 2002 A Novartis AG, maior empresa farmacêutica da Suíça, anunciou um lucro líquido em todo o ano de 2002 de 7,31 bilhões de francos suíços (US$ 5,37 bilhões), em relação aos 7,02 bilhões de francos suíços em 2001, sobre vendas de 32,41 bilhões de francos suíços (US$ 23,8 bilhões), ante os 31,64 bilhões de francos suíços no ano anterior. No quarto trimestre, o lucro líquido cresceu para 1,71 bilhões de francos suíços (US$ 1,25 bilhão), de 1,61 bilhões de francos suíços em 2001, em linha com a previsão dos analistas. As vendas do grupo no quarto trimestre foram de 8,17 bilhões de francos suíços (US$ 6,0 bilhões). As vendas na divisão de produtos farmacêuticos cresceu 1% no quarto trimestre para 5,32 bilhões de francos suíços (US$ 3,90 bilhões). Para 2003, companhia estima um "crescimento dinâmico das vendas" e vê o lucro operacional e o lucro líquido excederem os níveis de 2002, apesar do maior investimento com pesquisa e um menor nível antecipado do lucro financeiro. A empresa também aumentou sua participação na Roche Holding AG, de 21,3% para 32,7%, aumentando as especulações de que as duas empresas podem estar se preparando para uma fusão. Raymund Breu, executivo das finanças da Novartis, disse que a companhia não tem intenções de elevar sua fatia na Roche além de 33%, o que segundo a lei suíça motivaria uma oferta para aquisição de controle da empresa. Em comunicado, a Novartis denominou sua participação na Roche de um investimento no longo prazo.