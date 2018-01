Novas ações da Varig no pregão Começa no próximo dia 25 a negociação das ações das duas novas companhias criadas a partir da cisão da Varig em Varig Participações Transportes Aéreos e Varig Participações em Serviços Complementares. O nome de pregão da empresa de transportes será "Varig Transp" e o código de negociação será VPTA. Por sua vez, o nome de pregão da empresa de serviços será ""Varig Serv" e o código para as transações será VPSC. Os dois novos papéis serão negociados no sistema eletrônico da Bolsa, cotados por lote de mil e com lote padrão também de mil unidades. Segundo a empresa, todas as ações possuem igualdade de condições com relação a eventuais benefícios que possam ser aprovados. Os papéis da Varig continuam a ser transacionados na Bovespa da mesma forma que antes, sem qualquer alteração em função dessa operação.