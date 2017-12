Novas aposentadorias: benefício achatado Quem paga a Previdência pelo teto de recolhimento desde julho de 1994 e entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderá ter a renda inicial achatada não só pelo fator previdenciário, ¾ que reduz ou eleva o benefício de acordo com a idade, tempo de contribuição, alíquota de recolhimento e expectativa de vida ¾ mas também pelo atual teto de aposentadoria, de R$ 1.328,25. O achatamento pelo teto atinge quem se aposenta a partir de 58 anos, pois a renda inicial, mesmo após a aplicação do fator previdenciário, tende a ficar acima do atual teto de aposentadoria. Em julho, a média dos salários de contribuição para quem recolheu pelo valor máximo é de R$ 1.345,54. Se após a aplicação do fator previdenciário a renda inicial do segurado ultrapassar o teto de aposentadoria, o benefício será reduzido para se enquadrar ao limite. Por exemplo, em julho, a renda inicial para um homem com 58 anos de idade e 35 anos de contribuição é de R$ 1.331,14. Nesse caso, o segurado receberá apenas R$ 1.328,25. Com a média salarial acima do teto, o bônus prometido a quem se aposentar com mais idade e tempo de contribuição também não se concretiza. O bônus está beneficiando apenas quem contribui por valores menores. Para quem está se aposentando com menos de 58 anos, o fator previdenciário, por si só, já é elevado o suficiente para reduzir o benefício inicial calculado para valor abaixo do teto. Cálculo O trabalhador, tanto da iniciativa privada como do setor público, que tem acesso à Internet pode calcular seu tempo de contribuição e sua renda mensal inicial pela página da Previdência na Internet (veja link abaixo). Primeiro clique no item "Calcule sua Aposentadoria". Na página seguinte, no item "Trabalhador da Iniciativa Privada" ou "Servidor Público". Antes de pedir o cálculo da aposentadoria, o trabalhador deve apurar seu tempo de contribuição. Para isso, será necessário informar o número do PIS-Pasep e os períodos de trabalho de cada vínculo empregatício. O programa fornecerá o tempo de contribuição e o período adicional para requerer o benefício a partir da Emenda Constitucional n.º 20, de 16 de dezembro. Para o cálculo da aposentadoria, o segurado deverá informar os salários de contribuição registrados em seu nome a partir de julho de 1994.