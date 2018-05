Novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 começam a circular na segunda

BRASÍLIA - A partir de segunda-feira começam a circular no mercado as notas de R$ 2,00 e R$ 5,00 da segunda família de cédulas do real. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 26, pelo Banco Central por meio do comunicado 24.249, assinado pelo chefe do Departamento do Meio Circulante, João Sidney de Figueiredo Filho. Há um ano, passaram a circular as novas notas de R$ 10,00 e R$ 20,00 e, em dezembro de 2010, as de R$ 50,00 e R$ 100,00.

No caso das cédulas de R$ 2,00, a cor continua a ser predominantemente azul, mas as dimensões agora são de 121mm x 65mm. Num dos lados, segundo o comunicado, segue a efígie da República como figura principal; o número '2'; a marca tátil; as expressões 'República Federativa do Brasil' e 'Deus seja louvado'; as legendas '2 reais' e '2010' (ano de aprovação do design da cédula); o quebra-cabeça; o número escondido e o elemento fluorescente.

Já o reverso apresenta a tartaruga-marinha como figura principal; as expressões 'dois reais' e 'Banco Central do Brasil'; o número '2'; o quebra-cabeça; as microchancelas e a dupla numeração da cédula, uma localizada no canto inferior esquerdo e a outra, fluorescente, no canto superior direito.

No caso da nota de R$ 5,00, a cor que prevalece é o lilás e as dimensões são de 128mm x 65mm. De um lado, a cédula apresenta a efígie da República como figura principal; o número '5'; a marca tátil; as expressões 'República Federativa do Brasil' e 'Deus seja louvado'; as legendas '5 reais' e '2010' (ano de aprovação do design da cédula); o quebra-cabeça; o número escondido e o elemento fluorescente. De outro, apresenta a garça como figura principal; as expressões 'cinco reais' e 'Banco Central do Brasil"; o número '5'; o quebra-cabeça e a dupla numeração da cédula, uma localizada no canto inferior esquerdo e a outra, fluorescente, no canto superior direito.

Segurança. Entre os principais dispositivos de segurança das cédulas estão a marca d'água, a marca tátil (impressão em alto-relevo), número escondido, itens fluorescentes, microimpressões e quebra-cabeça, que é uma novidade: impressão de partes complementares do valor das cédulas, em áreas coincidentes do anverso e do reverso, formando a figura completa quando a cédula é examinada contra a luz.