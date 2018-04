Novas cotas americanas aumentam exportação brasileira O Brasil foi beneficiado com um aumento de 500 mil toneladas por ano nas cotas de importação de aço dos Estados Unidos, anunciadas hoje. A ampliação atende a metade do pedido brasileiro, que era de um milhão de toneladas. "A decisão de hoje nos ajuda, mas, obviamente, o setor ainda está esperando o aumento na sua totalidade e, como o prazo para os Estados Unidos fazerem essa revisão vai até 31 de agosto, vamos esperar", disse o presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), José Armando Campos. Campos chegou a dizer que acredita que o pedido de aumento de cotas em um milhão de toneladas será atendido, mas depois retificou: "Acreditar é muito forçado. Eu torço que seja atendido". O executivo explicou que o aumento anunciado hoje nas cotas para o Brasil foi de dois tipos. Houve um acréscimo de 250 mil toneladas de placas de ultra baixo carbono, um tipo de aço que costuma ser muito usado na indústria automobilística, mas que pode ser comprado nos Estados Unidos também para outros usos. O outro aumento de cota, também de 250 mil toneladas, é especificamente para consumo de indústrias siderúrgicas que estejam com algum projeto de reforma de alto forno. "Isso aí é figurinha carimbada. Quem é do mercado imagina que isso aí é para atender à demanda da Inland Steel, uma usina americana que está preparando a reforma de um alto forno para 2003", disse o presidente do IBS. Campos não quis responder sobre como o aumento de cota anunciado para o País será distribuído pelas empresas siderúrgicas nacionais. "Temos que esperar um pouco mais para ver, temos que ter o texto nas mãos e vamos esperar até 31 de agosto", disse. Ele lembrou também que ainda falta detalhar mais o anúncio. "Não se fala quando começa e quando termina o período da cota, só a duração foi informada - é anual", comentou. Ele lembrou que entre os pedidos brasileiros para aumento das cotas está o de atender à demanda do projeto da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) nos Estados Unidos. "Para nós, é irrefutável o argumento de que uma empresa brasileira investiu nos Estados Unidos e de repente não tem o seu abastecimento garantido, mas vamos ver se para eles também é", disse.