Novas cotas de consórcios registram crescimento de 6% O número de participantes de consórcios registrou um crescimento de 3,4% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando 2,98 milhões de pessoas. O volume de novas cotas comercializadas chegou a 134,9 mil, 12,4% mais que em março. No primeiro quadrimestre, foram 516,7 mil novas cotas, contra 486 mil do mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio (ABAC). Isto significa um avanço de 6,3%. As contemplações acumuladas entre janeiro e abril de 2003 somaram 257 mil, 4,7% superior as 245,5 mil de 2002. Destaques O segmento onde ocorre o maior índice de crescimento é o de imóveis. Esta modalidade de compra, em comparação às outras alternativas de mercado de venda parcelada, tem registrado boa performance. Nos primeiros quatro meses do ano foram vendidas 28,5 mil novas cotas, o que significa um crescimento de 21,2% sobre o primeiro quadrimestre de 2002. O número de consorciados ativos chegou a 132,6 mil em abril ou 26,6% mais que em abril do ano passado. Os consórcios de automóveis são ainda os de maior participação neste mercado, respondendo por 88,6%. O número de consorciados chegou a 2,65 milhões de pessoas em abril ou 7,2% mais que em abril de 2002. A comercialização de novas cotas cresceu 12,6% no quadrimestre, passando de 385 mil para 433,7 mil.