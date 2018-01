Novas datas para pagamento de aposentadoria a partir de amanhã Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que quiserem pegar amanhã o dinheiro da aposentadoria vão encontrar várias agências bancárias, principalmente nas capitais e grandes centros urbanos, abertas a partir das 8 horas. É que os bancos, atendendo à solicitação da Previdência Social, vão ter horário diferenciado nos primeiros cinco dias úteis do mês para o pagamento aos segurados. Antes de sair de casa, no entanto, o aposentado deve se certificar da data correta do pagamento do seu benefício. Nada muda para os segurados com final de benefício de 1 a 5. Eles continuarão tendo o crédito à disposição do primeiro ao quinto dia útil do mês. O pagamento dos segurados com final de inscrição de 6 a zero é que foi antecipado e agora está concentrado também do primeiro ao quinto dia útil do mês. Novas datas O final de inscrição 6 recebe junto com o final de inscrição 1, no primeiro dia útil. Depois vem o final de inscrição 7 junto com o 2, no segundo dia útil. No terceiro dia útil do mês é o dia de pagamento dos segurados com final de inscrição 3 e 8. No quarto dia será feito o pagamento para os segurados com final de inscrição 4 e 9 e no quinto dia útil será a vez dos segurados com final de inscrição 5 e 0. A Previdência Social avisa que o segurado que não puder comparecer à agência bancária onde costuma receber o benefício ou não tiver pressa para sacar o dinheiro não precisa de preocupar. A partir da data em que o crédito é liberado ele permanece à disposição do segurado. Cerca de seis milhões de aposentados e pensionistas já recebem mediante crédito em conta corrente. Os demais, que somam mais de 15 milhões, recebem via cartão magnético.