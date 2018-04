Novas medidas da CEF beneficiam mutuários de baixa renda Cerca de 5.100 famílias de baixa renda, que pagam prestações de até R$ 37,00, poderão se beneficiar com as novas medidas de quitação do empréstimo habitacional divulgadas pela Empresa Gestora de Ativos (Emgea). Os contratos são administrados pela Caixa Econômica Federal e, para se beneficiar das novas regras, os mutuários deverão se dirigir à agência da Caixa onde assinaram os contratos. Para os contratos que pagam até R$ 37,00 de prestação, mas têm cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), a quitação poderá se dar mediante o pagamento de cinco prestações. Para os contratos sem cobertura do FCVS, a liquidação do financiamento se dará pelo pagamento à vista do equivalente a 20 prestações.