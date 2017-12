Novas medidas de incentivo à produção sairão em dezembro O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, afirmou hoje que novas medidas de fomento à produção e à sustentabilidade do crescimento econômico poderão ser anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo mês. O ministro disse que "a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em dezembro seria uma oportunidade para anunciar as medidas derradeiras natalinas". Ele não adiantou o conteúdo das novas medidas, mas reafirmou que há determinação do presidente da República e vontade do ministro Antonio Palocci, da Fazenda, de utilizar o excesso de arrecadação em medidas que beneficiem o investimento. Carros para baixa renda Furlan disse ainda que equipes do seu ministério e do Ministério da Fazenda estudam formas de estimular a aquisição de automóveis pelos brasileiros de média e baixa renda. A idéia, segundo o ministro, é a de desonerar os automóveis de tributos na aquisição e cobrar os impostos ao longo do tempo. "Estamos analisando como tornar o automóvel mais acessível. O presidente (Lula) colocou o assunto em pauta, porque, para continuar atraindo investimentos para o setor automotivo, precisamos ocupar gradualmente a capacidade instalada." Segundo Furlan, as exportações de automóveis vão bem, este ano, e as vendas de veículos para o mercado interno, também. No entanto, disse o ministro, é preciso criar condições para que o desempenho continue positivo também nos próximos anos.