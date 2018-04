Novas medidas trazem alívio limitado a mercado O comportamento de queda da cotação do dólar na manhã de hoje refletiu o fim da pressão provocada pela rolagem do vencimento de hoje de US$ 2,5 bilhões e a boa recepção que tiveram as medidas anunciadas pelo Banco Central para aliviar os fundos. O recuo do dólar, forte no início da manhã, no entanto, atraiu empresas que precisam honrar compromissos externos e a moeda norte-americana voltou a subir. Do total de US$ 2,5 bilhões do vencimento de hoje, o Banco Central rolou cerca de 65%, ou seja, aproximadamente US$ 1,625 bilhão. O resgate foi de aproximadamente US$ 875 milhões. Segundo apurou a editora Silvana Rocha, a estimativa do mercado é de que a atuação do BC ontem no mercado à vista possa ter alcançado US$ 200 milhões. Os especialistas ressaltaram ainda que o mercado recebeu bem as mudanças feitas para evitar a continuidade dos saques nos fundos. A perspectiva é de que com a estabilidade desses depósitos melhorem as condições do BC para a rolagem da dívida interna, embora um preço imediato a pagar seja o encurtamento dos prazos. Esse ponto é importante, já que as dúvidas sobre a administração da dívida pelo próximo governo são justamente o pano de fundo da atual crise. Segundo operadores, o mercado vai esperar para ver a reação do investidores, se o dinheiro que saiu dos fundos desde maio, ou uma parte dele, voltará para os fundos. Há, no entanto, quem acredite que essa medida do BC não vai trazer de voltar o investidor que saiu dos fundos. A opinião geral é de que o risco político continua falando mais alto. O que continua pesando é a subida do candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, nas pesquisas. O discurso tempestuoso de Ciro aflige os investidores. O comentário "o mercado que se lixe" feito por Ciro em jantar terça-feira à noite, em São Paulo, com cerca de 30 empresários em São Paulo, esquentou ainda mais a polêmica em torno do candidato. Outro fator que contribui para o pequeno alívio sentido hoje no mercado é a expectativa em torno da oferta de linhas ao comércio exterior prometida pelo governo para ocorrer a partir da semana que vem. Segundo analistas, muitos bancos estão esperando os detalhes desse financiamento, principalmente o montante, para mudar sua postura no mercado, acrescentando que a tendência é de queda nas cotações quando a oferta de linhas se efetivar. Boa parte dos profissionais de mercado acredita que o BC está demorando para fazer a oferta das linhas de comércio externo porque deve estar criando mecanismos para garantir que os dólares sejam efetivamente usados por exportadores e não por aqueles que querem remeter as divisas ao exterior. Mercado Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,2100; em alta de 0,16% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,1400 e o máximo, de R$ 3,2300. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 38,60% no ano e de 12,55% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 22,650% ao ano, frente a 22,400% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 25,750% ao ano, frente a 25,600% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,75% em 9273 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 277 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 5,02% em 2002 e de 31,71% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 16 apresentaram alta. O principal destaque são os papéis da Tele Centro Oeste Celular PN (preferenciais, sem direito a voto), com queda de 14,08%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta alta de 0,27% (a 8766,6 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 0,63% (a 1342,72 pontos). O euro opera em alta de 0,46%; sendo negociado a US$ 0,9840. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,45% (370,51 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.