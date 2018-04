Novas pesquisas mantêm mercado tranqüilo Depois de acumular alta expressiva, de 7,18%, nos dois primeiros dias da semana, a manhã foi de discreta realização de lucros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Essa realização de lucros já era esperada, já que a Bolsa está chegando a um ponto de equilíbrio, e não significa uma reversão de tendência, segundo os especialistas. Nos últimos dias, o mercado de ações brasileiro tem resistido ao pessimismo dos investidores norte-americanos sustentado pelas boas notícias internas: apoio dos bancos estrangeiros, virada das contas externas e subida de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito do mercado. O resultado da pesquisa Ibope confirmou o crescimento do candidato do governo, José Serra, e a queda de Ciro Gomes (Frente Trabalhista), em linha com os números do Vox Populi e com os rumores que já circulavam pelo mercado desde a manhã de ontem. Por isso, não teve maior impacto nos negócios. No final da manhã, uma outra pesquisa, a Sensus, também mostrou melhora de Serra e recuo de Ciro, embora em menor intensidade. Embora a primeira fotografia do horário eleitoral gratuito seja positiva aos olhos do mercado, os investidores mantêm a cautela e estão longe do clima de "já ganhou". É preciso que as próximas pesquisas consolidem a tendência verificada nesses primeiros levantamentos dessa fase final da campanha. O mercado de juros observou com atenção a divulgação da ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada. O Copom fez uma avaliação que ressalta as possibilidades de recuperação no atual cenário, mas admite repasse das altas do dólar nos preços. Apesar do viés de baixa, autorização para que o Banco Central (BC) corte o juro básico antes da reunião de setembro, o mercado ainda não aposta em queda das taxas. E o dólar continuou pressionado pelo leilão de troca de títulos cambiais, que visa a rolagem de US$ 1,6 bilhão no dia 2. No mercado comenta-se que as notícias são positivas nos últimos dias, mas o vencimento desses papéis é grande e o mercado não está interessado em manter recursos em cambiais. Isso está dificultando a rolagem e trazendo muita oscilação ao câmbio. Segundo analistas, no cenário atual haveria espaço para o dólar recuar abaixo de R$ 3, se não fosse pela rolagem da dívida cambial. Dentre as notícias boas citadas para explicar a aposta em dólar abaixo de R$ 3 depois do dia 2 estão o bom resultado das contas externas anunciado ontem. Com isso, são boas as perspectivas que começam a criar-se para uma melhora no fluxo de recursos. Ele lembra que há sinais de que as linhas de financiamento ao comércio externo estão aumentando. Um exemplo disso é o anúncio feito hoje de que a Votorantim Celulose e Papel conseguiu um pré-pagamento à exportação de US$ 200 milhões. Mercados Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1220; em queda de 0,35% em relação às últimas operações de ontem. Ao longo do dia, o valor mínimo negociado foi de R$ 3,1100 e o máximo, de R$ 3,1350. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 34,80% no ano e queda de 10,03% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 20,330% ao ano, frente a 20,790% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 23,850% ao ano, frente a 24,550% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,48% em 10324 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 335 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma queda de 23,95 % em 2002 e de 5,76% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 16 apresentaram alta. O principal destaque continua sendo os papéis da Embratel. As ON (ordinárias, com direito a voto) operam com alta de 11,62%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 1,57% (a 8686,2 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 1,80% (a 1323,57 pontos). O euro opera em queda de 0,23%; sendo negociado a US$ 0,9799. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 2,50% (377,27 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.