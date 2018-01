Novas plataformas garantirão produção em 2008, diz Petrobras

O diretor de Relações com Investidores (RI) da Petrobras, Almir Barbassa, disse nesta segunda-feira, 18, que a meta de produção de petróleo da companhia para o próximo ano está mantida, apesar dos problemas que atrapalharam as atividades neste ano. Segundo ele, a produção em 2007 deve ficar entre 1% e 2% abaixo do previsto, de 1,919 milhões de barris por dia em média. De acordo com o executivo, a projeção de 2008 será atingida com a entrada em operação de cinco plataformas neste ano, além de um novo campo de Manati, na Bahia. A primeira plataforma começou a produzir em janeiro e a segunda entrará em operação em julho. De agosto em diante, entrarão em operação mais três. "As cinco plataformas adicionarão 600 mil barris de óleo equivalente por dia à produção da Petrobras, quando chegarem a capacidade total", afirmou Barbassa. Em 2008, entrarão em operação mais duas plataformas, com capacidade para 180 mil barris por dia cada uma.