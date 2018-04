Novas regras beneficiam fundos DI A Resolução n.º 375, da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) voltou atrás, em parte, na exigência de atualização da cota dos fundos de acordo com o valor do título negociado no mercado, e dá ao administrador a opção de permanecer ajustando parte de suas carteiras pelo juro embutido nos títulos (marcação pela curva de juros). Esta regra somente vale para a parcela de títulos que são pós-fixados, desde que seu vencimento seja inferior a um ano, e que o gestor do fundo não precise vender este papel antes de seu vencimento. A decisão de flexibilizar a regra de atualização das cotas foi acompanhada pela promessa do Banco Central de promover leilões para que os gestores dos fundos substituam os títulos de longo prazo de suas carteiras pelos de vencimento mais curto. Para entender por que essas decisões tendem a reduzir a instabilidade das cotas e melhorar a rentabilidade, é preciso saber que os fundos DI têm a carteira formada principalmente pelas Letras Financeiras do Tesouro (LFTs). Estes são títulos públicos pós-fixados que seguem a variação do juro básico, a taxa Selic, que anda emparelhado com o juro do mercado interbancário, em que os bancos trocam recursos em negócios lastreados por Certificados de Depósito Interbancário (CDI). Daí por que se convencionou chamar a Selic de juro público e o DI de privado. O rendimento dos fundos pós-fixados descolou do juro DI quando, entre março e abril, a crise de confiança passou a acelerar o deságio (desconto) das LFTs no mercado secundário. A desvalorização foi agravada em fim de maio, quando a exigência de ajuste das cotas pelo valor de mercado dos títulos provocou fortes perdas no rendimento e desencadeou uma onda de saques nos fundos de investimento. A venda de papéis pelos administradores, para fazer caixa e honrar os resgates, só fez baixar o valor das LFTs, pressionadas pela ampla oferta e pouca demanda. À medida que os papéis perdiam valor, pressionando também para baixo as cotas dos fundos, aumentavam os saques nos fundos. Foi para tentar estabilizar o valor dos títulos e das cotas e conter a sangria dos recursos desses fundos - que em sete meses deste ano superou os R$ 53 bilhões - que o governo adotou as novas medidas na semana passada. Recuperação A expectativa do mercado é que as novas regras estabilizem o valor das cotas e melhorem o rendimento dos fundos DI, encorajando o investidor a permanecer nos fundo. A valorização geral das LFTs em carteira, pela redução do deságio, vai levar a uma ampliação da rentabilidade dos fundos. Os ganhos adicionais, porém, serão incorporados gradualmente às cotas, sem, portanto, um salto na rentabilidade de uma só vez. A diferença de rendimento obtida pela queda do deságio será rateada a cada dia até o vencimento do título. Por conta dessa expectativa, o investidor que insistiu em permanecer num fundo DI tem menos motivos agora para deixá-lo, podendo ainda tirar proveito dessa recuperação. Isso não significa, contudo, que o cotista vai compensar totalmente as perdas dos meses anteriores e tampouco que os fundos pós-fixados não embutem o risco de sofrer novas perdas. Os fundos continuam sujeitos a oscilações, especialmente se os saques continuarem forçando os gestores a vender seus títulos. De qualquer forma, o risco hoje é bem menor com a nova regra. O investidor, de resto, deve acompanhar a valorização do fundo em que está e permanecer atento à forma como o administrador vai gerenciar a carteira sob novas regras. Alguns gestores já anunciaram que devem permanecer na regra anterior, de marcação a mercado, evitando o risco de maiores oscilações no futuro. Como o procedimento depende de cada gestor, o investidor deve consultar as regras específicas de sua carteira.