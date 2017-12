Novas regras de overbooking a partir de sexta A partir de sexta-feira, entra em operação o termo de compromisso para estabelecer regras para compensação dos consumidores nos casos de overbooking, ou seja, excesso de passageiros com reserva previamente marcada e confirmada, causando problemas de embarque em vôos. O documento foi assinado em setembro último por representantes de entidades de defesa do consumidor e dos fornecedores dos serviços de aerotransporte. O acordo vale para os vôos domésticos e internacionais Os termos do compromisso são: - o consumidor será atendido nas situações de overbooking quando optar voluntariamente pela compensação de um valor crescente aos optantes, em troca da aceitação destes em embarcar em outro vôo; - para tanto, o transportador deverá especificar os vôos alternativos, com a indicação dos horários de partida e de chegada, eventuais escalas e conexões e do nome do transportados que os realizará; - a compensação deverá ser oferecida a todos os passageiros portadores de bilhete válido, com reserva confirmada, com comparecimento para check in no prazo e condições requeridas e que delas pretendam usufruir, não se restringindo unicamente aos passageiros impedidos de embarcar em razão do overbooking; - quando optar por não embarcar no vôo que apresenta overbooking, terá seu embarque suspenso até a sua reacomodação em outro vôo e até que sejam finalizadas as providências para compensação; - a compensação poderá ser feita a critério do consumidor em dinheiro, na aquisição de outro bilhete, em upgrade para classe superior àquela que o passageiro possuir ou no pagamento de excesso de bagagem ou em serviços; - ficarão por conta do transportador as despesas com alimentação, transporte de ida e volta para o aeroporto, hospedagem e telefonemas. Em qualquer situação, receberão prioridade os menores de 18 anos desacompanhados, maiores de 65 anos, gestantes, portadores de deficiência, membros da mesma família que viajarem juntos, passageiros em trânsito e passageiro deportado. Os casos de overbooking serão analisados trimestralmente por uma Comissão de Avaliação.