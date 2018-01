Novas regras do jogo político

Não há novidade. Em 2013, quando as ruas foram tomadas por multidões que protestavam por não só vinte centavos, as redes sociais foram logo observadas. Toda a imprensa foi conversar com Manuel Castells, o sociólogo que mergulhou mais fundo na sociedade em rede. As pessoas que estão nas ruas, agora, podem não ser as mesmas de há três anos. Mas a lógica é a mesma.

O juiz Sergio Moro se inspirou na Operação Mãos Limpas italiana. Lá, uma das consequências foi esfacelar o sistema político-partidário. Ao fim do processo judicial, ficou claro que boa parte dos partidos estava entranhada pela corrupção estrutural do país. É bem possível que algo assim ocorra no Brasil. A lógica da fragmentação de partidos, das dezenas de siglas presentes no Congresso, passa pela divisão de cargos que, por sua vez, deságua na busca por diretorias em estatais e seus muitos contratos com empreiteiras.

Enquanto o governo tenta emplacar a interpretação de que o problema é o jornalismo, o judiciário ou algum tipo de conspiração ideológica, nas redes as conversas são bem mais objetivas. O problema é corrupção. E, daí, nasce a rejeição aos políticos. De conversa em conversa, a fúria é alimentada e aumenta a crise. O Congresso reage colocando-se a trabalhar sob pressão. Há um processo de impeachment em curso.

Só que não estamos mais em 1992. Após a posse de Itamar Franco, o Brasil reencontrou a normalidade. Em 2016 será diferente. Na hipótese de impeachment, as conversas online continuarão. Nos núcleos da esquerda governista, haverá revolta. E, no resto do País, cobrança. A Lava Jato não acabará. Políticos de vários partidos continuarão sob a ameaça de tornarem-se réus. O sistema partidário terá de ser reinventado. É uma oportunidade.

Na Itália deu errado. Silvio Berlusconi, um demagogo clássico, pegou carona no vácuo. Mas, desde então, algumas experiências surgiram. O Movimento 5 Stelle, partido fundado pelo comediante Beppe Grillo, tenta usar a força da internet para fazer política. Tem deputados eleitos que atuam em conversa permanente com seu eleitorado. Isso inclui a colaboração de eleitores na leitura de relatórios e pesquisa para a criação de leis. Em 2014, foi o segundo mais votado nas eleições para o Parlamento europeu.

Na Espanha, em dezembro, o Podemos conseguiu um quinto dos votos nacionais em sua segunda eleição, tornando-se a terceira força política do país. É também um partido que se organiza online.

São, ambas, experiências com uma democracia criada para o século 21. Embora sejam de esquerda, sua pauta passa ao largo das reivindicações típicas de décadas atrás. E nada impede que um partido de direita se organize da mesma forma. A política brasileira não escapa de ser reinventada. Quem continuar sem encarar a internet de frente o fará por sua própria conta e risco.