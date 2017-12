Novas regras para as concessionárias de energia Dentro de 60 dias, entram em vigor as novas regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para as empresas distribuidoras de energia elétrica. Na opinião da advogada e coordenadora de serviços públicos do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Flávia Lefréve, a partir de agora o cliente terá mais subsídios para se defender de possíveis abusos e excessos por parte das empresas. Um dos pontos mais importantes da nova regulamentação é a instituição do contrato de adesão estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes. Nos casos de cobranças indevidas o consumidor terá direito a receber em dobro no mês seguinte os valores pagos. Para quem já tem ligação de luz, essa regra só vai entrar em vigor 90 dias após a divulgação da Resolução e para novas ligações, 30 dias. Em casos de cobrança indevida da conta, a nova regulamentação determina que a concessionária deverá devolver o recursos em dobro. A Aneel alerta, porém, que é preciso comprovar o erro para se beneficiar. As empresas também deverão enviar comunicado ao consumidor avisando sobre o corte de luz, discriminando o motivo da suspensão do fornecimento de energia. A medida deverá entrar em vigor 60 dias após a divulgação da Resolução.