Novas regras para correspondente bancário Ficou mais fácil abrir conta de depósitos num correspondente bancário como os correios, as casas lotéricas e qualquer estabelecimento comercial conveniado a um banco. O Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou hoje as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas. O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, explicou que o CMN decidiu eliminar algumas exigências, como por exemplo, a conferência dos documentos originais dos clientes, que tinha de ser feita pelo gerente da agência bancária. Essa exigência, segundo Darcy, acabava por tornar inviável a abertura de contas pelos correspondentes bancários. Porém, segundo ele, isso não impede que o banco mantenha essa exigência, já que o banco continua sendo responsável pela exata identificação do seu cliente. A diferença com a norma anterior é que o CMN está permitindo que fique a cargo de cada instituição financeira a fixação de regras para a abertura de contas em suas agências e correspondentes bancários. O diretor do BC ressaltou que os bancos só poderão autorizar seus correspondentes bancários a começar a receber depósitos quando tiverem controles operacionais capazes de identificar os clientes e as movimentações relevantes dessas contas. O objetivo é evitar que esse novo procedimento facilite a transação de recursos de origem duvidosa. Além das agências dos correios, casas lotéricas e diversos estabelecimentos comerciais, também os cartórios poderão atuar como correspondentes bancários.