Novas regras para o Poupanção A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou novas mudanças no Poupanção, linha de financiamento habitacional para classe média. Além do aumento dos juros de 10,5% para 12% neste financiamento, a instituição irá utilizar o sistema de sorteio para liberar o empréstimo da casa própria a partir de 2001. A partir de janeiro do ano que vem, as pessoas que entrarem no Poupanção passarão a receber o financiamento entre 13 e 24 meses depois do início dos depósitos. O mês em que o mutuário irá receber a carta de crédito será escolhido por sorteio. Quem optar pelo mecanismo de crédito até dezembro deste ano continuará a receber o empréstimo depois de 12 meses. A Caixa já havia efetuado alterações nas regras dos empréstimos com recursos próprios na compra ou na reforma de imóveis usados, na semana passada. Confira as mudanças nos links abaixo.