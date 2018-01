Novas regras para revisão da meta saem hoje A Câmara de Gestão da Crise de Energia (GCE) divulgará hoje, às 15 horas, o texto da resolução que prevê a definição do novo prazo para os consumidores pedirem revisão da meta de consumo às concessionárias de energia elétrica. O governo resolveu reabrir os prazos e incluir novos casos que teriam direito a uma meta maior. Assim que a medida for publicada, novos pedidos poderão ser encaminhados às distribuidoras. Enquanto isso, o vice-presidente da Eletropaulo - que atende 4,8 milhões de clientes na capital e em outros 23 municípios -, Antoninho Borghi, aconselha os consumidores a esperarem a publicação da resolução para procurarem a distribuidora. "Aquilo que a Câmara determinar acataremos. Mas é preciso esperar, porque não recebemos nada oficialmente. Portanto, mudaremos a política logo que forem publicada as novas determinações." Entre os novos casos anunciados ontem pela GCE estão o consumo atípico de 30% inferior à média, aumento de ocupantes na residência, trabalho na própria residência; além das anteriores como mudança para casa nova, ligação ou religação em novo endereço, aparelhos hospitalares na residência e a questão dos condomínios.