Novas regras para rótulo de alimentos infantis A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai proibir, daqui a seis meses, o uso de frases ou imagens de crianças em rótulos e propagandas de leites industrializados e que possam induzir as mães a substituírem o leite materno por outros alimentos. A legislação estabelece critérios para evitar abusos na promoção de alimentos e apoio à amamentação exclusiva de crianças até os seis meses de idade. A Anvisa informa, através de sua Assessoria de Imprensa, que as agências de publicidade e as indústrias receberão orientações sobre como deve ser a rotulagem de alimentos para crianças até três anos. Com a norma, a Anvisa investe no incentivo ao aleitamento materno e na promoção de práticas saudáveis relacionadas à alimentação de crianças lactentes (até um ano de idade) e na primeira infância (de 12 meses a três anos de idade), seguindo recomendações e padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A Anvisa destaca que vai proibir fotos e desenhos que não sejam os que vão ilustrar métodos de preparação ou uso do produto. A marca do produto ou logomarca não poderá ser acompanhada por imagens de bebês, personagens infantis, figuras de frutas, legumes, animais ou flores que possam induzir o uso do produto em crianças da faixa etária até três anos, segundo a Agência. Regras para expressões Expressões ou frases como "leite humanizado", "leite maternizado", "substituto do leite materno" ou similares, usadas com o objetivo de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno, serão abolidas, informa a Anvisa. O mesmo ocorrerá com frases ou expressões que possam pôr em dúvida a capacidade das mães de amamentarem seus filhos. De acordo com a Anvisa, as indústrias também não poderão utilizar expressões ou denominações que tentam identificar o produto como apropriado para alimentação infantil, tais como a expressão "baby" ou similares, assim como usar informações que possam induzir o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou segurança. Em vez disso, a promoção comercial de alimentos infantis deverá incluir frases de alerta, tais como: "O Ministério da Saúde informa: Após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos", ressalta a Agência. De acordo com as normas da Agência, as advertências escritas deverão ser impressas em negrito, em caixa alta e ter, no mínimo, fonte igual ao texto informativo sobre as características do alimento. . Multa A Anvisa avisa que nos produtos deverão constar ainda advertências sobre os riscos do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, incluindo medidas de higiene e dosagem para diluição, quando for o caso. Quando entrar em vigor, a nova resolução punirá as empresas que não cumprirem as determinações de acordo com a Lei nº 6.437/77, que prevê desde notificação até multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão.