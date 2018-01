Novas regras trazem patrimônio de afetação O governo também editou ontem a Medida Provisória (MP) 2221, que institui o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias. O ministro chefe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Ovídio de Angelis, disse que com o patrimônio de afetação o setor bancário privado terá condições de tornar disponível mais R$ 2 bilhões para a habitação, compensando com folga os recursos que a Caixa não tem mais como colocar. A Caixa Econômica Federal anunciou, na sexta-feira passada, a suspensão dos financiamentos para a classe média. O patrimônio de afetação é a figura jurídica que permitirá separar o patrimônio da empresa construtora do patrimônio de cada um de seus empreendimentos. Dessa forma o adquirente do imóvel em construção não correrá o risco de desvio dos recursos que está pagando mensalmente ao incorporador. O dinheiro empregado deverá ir totalmente para determinada obra. A segurança dada ao comprador é também a segurança do financiador pois cada empreendimento, separadamente, só responde por dívidas e obrigações a ele vinculadas, não se misturando com as obrigações do patrimônio geral, nem mesmo em caso de falência da empresa. De acordo com o diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, a instituição do patrimônio de afetação ficará a cargo de cada incorporador. Mesmo sem obrigar as empresas de construção civil a trabalharem com o patrimônio de afetação, Darcy acredita que elas serão induzidas a isso, tanto pelo comprador do imóvel, que exigirá segurança, quando pelo agente financeiro. O diretor de Desenvolvimento Urbano da Caixa, Aser Cortines, disse que a instituição só concederá empréstimos no futuro para as empresas com patrimônio de afetação.