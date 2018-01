Novas vedetes para o Ibovespa Petrobrás e Telemar são as duas mais cotadas para ocupar a posição da Telesp no Índice Bovespa. A opinião é do diretor da Unibanco Asset Management (UAM), Jorge Simino. A primeira é uma ação de uma empresa que já tem uma longa história no mercado, e conta com boas perspectivas de lucratividade. Além disso, o governo deve vender em julho as ações da empresa que excedem ao controle da União. Telemar é uma boa aposta por ser do setor de telecomunicações e não pertencer a nenhum grupo estrangeiro. Com isso, diferentemente da Tele Centro-Sul e da Embratel, não há a chance de que seja feita uma proposta semelhante à da Telefónica, que quer trocar as ações da Telesp por recibos de suas próprias ações, negociadas na Bolsa de Madri. Por existir a possibilidade de que isso ocorra com Tele Centro-Sul e Embratel, Simino lança dúvidas sobre o futuro dessas ações no mercado. Quanto à Globocabo, ele ainda não tem certeza de que o papel vai vingar. O administrador de carteiras do Deutsche Bank Investimentos, Alexandre Malfitani, lembra ainda que é difícil avaliar a empresa segundo critérios tradicionais, o que torna complicado saber se os preços das ações não estão sobrevalorizados. Por isso, é preciso esperar algum tempo para saber se Globocabo vai firmar-se como uma ação de primeira linha. Depois que Telesp sair ou perder importância no índice, Malfitani entende que Globocabo, Telemar, Tele Centro-Sul, Embratel e Petrobrás vão ganhar mais liquidez por um motivo simples: como a participação de Telesp será distribuída proporcionalmente entre as outras ações da carteira. Isso quer dizer que esses papéis terão ainda mais peso no Ibovespa. Desse modo, haverá uma demanda extra por eles, que respondem por boa parte do índice, por conta da procura de fundos que têm o Ibovespa como referencial.