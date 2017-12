Nove dias na fila e, afinal, a liquidação do Magazine Luíza Nem o frio da madrugada desanimou os clientes da loja Magazine Luíza, em Campinas: às 5 horas, quando a loja abriu, a fila chegava a 300 metros, por toda a avenida Francisco Glicério, no centro da cidade. Um esquema especial de trânsito e policial foi mantido para evitar tumulto. Não houve ocorrências, como nos anos anteriores. Havia segurança distribuindo senha para organizar a entrada de clientes na loja. A empregada doméstica Sirlei Maria de Jesus, de 42 anos, foi a primeira a chegar na fila, na tarde do dia 25 de dezembro, e passou o réveillon à espera da abertura da loja, hoje. Ela e a filha gastaram perto de R$ 3 mil e levaram para casa seis panelas de pressão, colchões, jogos de jantar, aparelho microondas, tv 29 polegadas, liquidificadores, DVD e uma garrafa térmica. Parte da compra foi à vista e outra financiada. "Valeu a pena. Acho que economizei uns R$ 500,00", disse, satisfeita, a cliente. É o 11º ano consecutivo, só em Campinas, da promoção que pretende desovar os estoques de 2003 para repor novas linhas de lançamentos de produtos. Conforme o gerente da unidade de Campinas, Antonio Carlos Grandini Rodrigues, as 174 lojas localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, devem faturar, em conjunto, R$ 20 milhões, que representa cerca de 25% a mais que a promoção realizada ano passado. A rede promete descontos de até 70% nas linhas de eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos, brinquedos, cinefoto, informática e presentes em geral. Ao cliente, fica a responsabilidade de retirar a compra. Ainda conforme o gerente, o crediário representa 50% das vendas. A loja deve faturar, em seis horas (das 5h00 às 11h00), valor igual ao movimento de 15 dias de vendas. O balanço geral deve ser divulgado na próxima semana. O produto mais procurado foi a panela de pressão, que estava custando R$ 11,00. Um guarda-roupa simples, também muito disputado, estava sendo vendido a R$ 149,00. DVDs, aparelhos de som, sofás e bicicletas foram outros artigos muito procurados pelos clientes. A expectativa era que a loja de Campinas, que tem quatro andares, recebesse oito mil clientes, dois mil a mais em comparação com a promoção realizado ano passado. A dona-de-casa Leonilce Rossi, moradora do Parque Universitário, chegou às 4 horas e levou para casa uma tv de 29 polegadas, por R$ 899,00; uma bicicleta ergométrica, que custava R$ 80,00; aparelho de som, por R$ 300,00 e roupa de cama, gastando R$ 1,4 mil, que será dividido em 12 vezes, pelo crediário. "Economizei o ano inteiro para pegar essa promoção", disse, acrescentando que, é a primeira vez que faz "uma loucura dessas". Maria Cristina dos Santos, da cidade de Valinhos, calcula que economizou perto de R$ 300,00, ao comprar uma furadeira, uma cafeteira, uma bicicleta, um processador e uma serra elétrica "tico-tico". Brincando, disse que teve de se ?conter para não levar tudo". Durante toda a manhã de sábado, era grande a movimentação de picapes, kombis e pequenos caminhões, que saiam abarrotados de objetos adquiridos pelos clientes. O motorista de uma kombi, Antonio Almeida, estacionou nas proximidades e oferecia o serviço de carreto, a partir de R$ 20,00, dependendo da localidade e da quantidade de compras do cliente. Até o fechamento da loja de Campinas, às 11 horas, muitas pessoas ainda chegavam e aguardavam na fila. O estudante Luiz Sérgio Brito Alencar veio conferir os preços e gostaria de levar um computador.