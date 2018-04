Nove térmicas têm prazo de 90 dias para se adequar O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, informou hoje que, das 38 usinas do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT), nove terão 90 dias de prazo para se adequar às exigências do programa, sob pena de serem excluídas dele. A decisão foi tomada hoje pela Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). As nove usinas terão potência instalada de 2.642 megawatt do total de 12.172 MW de todo o PPT. Segundo o ministro, os maiores problemas que essas usinas estão enfrentando são o licenciamento ambiental e a garantia de venda da energia que vão produzir. Gomide informou ainda que duas usinas foram incluídas no programa: a Carioba II e a Ribeirão Moinho, ambas no Estado de São Paulo que, juntas, terão capacidade para produzir 1.465 MW. O ministro informou também que mais 11 usinas do Programa de Co-Geração poderão usar os benefícios do PPT, entre eles a garantia de obtenção do gás. Ele disse que a inclusão de Carioba II e Ribeirão Moinho no PPT não tem objetivo inicial de compensar a reprogramação da participação da Petrobras no programa. A estatal, segundo ele, modificou a data de entrada em operação e a previsão de potência instalada de sete usinas do PPT nas quais tem participação. Isso significou uma redução de 1.761 MW de capacidade instalada.